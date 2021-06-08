Js Moodle рефакторинг кода

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок357 просмотров

Необходимо сделать рефакторинг JS кода , который отвечает за

- наличие таймеров в курсе

-доступность материалов в зависимости от таймера

-доступность материалов в зависимости от группы людей

JavaScript
4 года назад
guest_16231531302693
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров