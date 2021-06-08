Сайт с админкой и ЛК. Требуется доработать разделы, устранить ошибки. Чат на веб-сокетах.
Js Moodle рефакторинг кода
Необходимо сделать рефакторинг JS кода , который отвечает за
- наличие таймеров в курсе
-доступность материалов в зависимости от таймера
-доступность материалов в зависимости от группы людей
Заявки фрилансеров
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