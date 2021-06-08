Доработка сайта на CodeIgniter 3

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки558 просмотров

Сайт с админкой и ЛК. Требуется доработать разделы, устранить ошибки. Чат на веб-сокетах.

CodeIgniter
4 года назад
mihbichkov
Михаил 
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