Написание Telegram бота (работа с API + рефералка + система баллов)

Приветствую. Нужно написать бот:

Пользователь делать SEO продвижение (обратные ссылки) на свой сайт через этот бот (есть как бесплатные тестовые пакеты продвижения так и платные). Само продвижение осуществляется на стороннем софте (через API). Бот больше для того, чтобы дать интерфейс пользователю + возможность приглашать других через партнерскую программу, зарабатывать баллы и покупать платные пакеты продвижения + система уведомлений.

Основной функционал (коротко):

- Передача данных (для дальнейшей работы) через API программного обеспечения ZennoPoster (где будет проходить работа основного функционала, размещаться ссылки и формироваться отчет)

- 2-х уровневая партнерская программа с начислением баллов

- Интеграция систем оплат для пополнения счетов

- Система баллов для мотивация пользователей приглашать других

- Два языка: Русский и English (все тексты можно править в веб-админке)

- Веб-админка

Детали ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/15mV5mPEf4-RNw2HT1Q0JxcCnNp5lRjwveBCo5o9DSAM/edit?usp=sharing