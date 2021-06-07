Разработка по шаблону (1С-Битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок599 просмотров

Разработка сайта на CMS Битрикс по готовой верстке.

ТЗ кандидатам.

Приоритет тем, кто быстрее ответит.

Бюджет: договорный, по оценке за проект.

При ответе прикрепляйте свои кейсы по битриксу и отзывы.

4 года назад
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Сергей 
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