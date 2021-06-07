tkani-corretto. ru На сайте реализован следующий функционал, если цены нету то высвечивается "Наличие и стоимость уточняйте у менеджеров", если есть то высвечивается цена. Но надо сделать привязку этого функционала не к основной цене а ...
Увеличить скорость загрузки сайта на Osstore
Сайт на Osstore, шаблон Revolution , надо увеличить скорость загрузки, предлагаете как можете увеличить скорость. Желательно чтобы скорость в гугл спид на мобильном стала 75-80.
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