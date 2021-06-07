Увеличить скорость загрузки сайта на Osstore

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка793 просмотра

Сайт на Osstore, шаблон Revolution , надо увеличить скорость загрузки, предлагаете как можете увеличить скорость.  Желательно чтобы  скорость в гугл спид на мобильном стала 75-80.

4 года назад
lebrons
Олег 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Евгений
 
30 лет
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Был
год назад
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