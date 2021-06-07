Есть 5 лендингов. На них есть формы приема заявок. Заявки сейчас с них падают на почту. Необходимо, что бы заявки падали с лендингов в Битрикс24, как новые лиды.
Конструктор макетов фотографий 8*8, полароидов и фотополосок
Добрый день. Необходим конструктор или веб-сайт (не знаю как правильно назвать), который бы делал готовые макеты. Сейчас работу ведем в фотошопе и очень трудозатратно каждую фотографию вручную вставлять в шаблон. Мы ходим и видим это так, загрузили фотографии (обычно их около 50 разом) выбрали нужный формат (8*8 (с рамкой), полароид, фотополоска), программа нам показала макеты, мы отредактировали (может фото нужно поднять, опустить, обрезать иначе) и затем нажали скачать и готовые макеты в формате А4 (пдф) скачались))
Заявки фрилансеров
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