Конструктор макетов фотографий 8*8, полароидов и фотополосок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка498 просмотров

Добрый день. Необходим конструктор или веб-сайт (не знаю как правильно назвать), который бы делал готовые макеты. Сейчас работу ведем в фотошопе и очень трудозатратно каждую фотографию вручную вставлять в шаблон. Мы ходим и видим это так, загрузили фотографии (обычно их около 50 разом) выбрали нужный формат (8*8 (с рамкой), полароид, фотополоска), программа нам показала макеты, мы отредактировали (может фото нужно поднять, опустить, обрезать иначе) и затем нажали скачать и готовые макеты в формате А4 (пдф) скачались))

4 года назад
guest_16230539817266
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
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год назад
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4 года назад