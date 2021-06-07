Нужен php разработчик для исправления ошибок в скрипте

Есть несколько проблем на сайте, в том числе слетели языки. Также поменять кое-что в интерфейсе. Я занимаюсь наполнением сайта, но не разрабатываю сайт, поэтому нужен человек, который сможет понимать, что мне надо. Сайт на английском ...