Нужен php разработчик для исправления ошибок в скрипте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок234 просмотра

Нужно исправить несколько критических ошибок в скрипте и дописать пару функций с нуля.

PHP
4 года назад
bunyaev1
Дмитрий 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Оптимизация сайта DLE + форум LogickBoard

    Cайта DLE + форум LogicBoard. Переодически сайт сильно "тормозит". Если в настройках форума  отключить форум, то сайт начинает очень быстро загружаться. Нужно разобраться в причине +  решить проблему.  Версия форума: 5.0 ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Починить сайт на DNN

    Есть несколько проблем на сайте, в том числе слетели языки. Также поменять кое-что в интерфейсе. Я занимаюсь наполнением сайта, но не разрабатываю сайт, поэтому нужен человек, который сможет понимать, что мне надо. Сайт на английском ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать интеграцию по API сайта на конструкторе хорошоп и ремонлайн

    $120

    Добрый день Нужно настроить обмен информацией между сайта на конструкторе хорошоп и ремонлайн: клиенты, заказы, статус заказов, наличие на складе. Задача немного не стандартная так как мы продаем телефоны а yt услуги ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Добавить функционал у кнопки "Заказать"

    Новый сайт на Битриксе. Куплен шаблон "Сайт для 1С-Франчайзи" Есть страница с каталогом услуг и у каждой услуги имеется кнопка "заказать". При отправке заказа он нигде не отображается, теряем входящих клиентов. Сайт ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Калькулятор modx

    Здравствуйте  необходимо сделать калькулятор на сайте  Dostavka-nvrsk.ru пример калькулятора(можно его скопировать): https://krasnodar.baikalsr.ru/?utm_source=yandex&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=50268727.brend_krasnodar_poisk&amp;utm_category=oborona_krasnodar&amp;utm_content=transportnye&amp;utm_position=premium.2&amp;utm_term=%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81&amp;utm_region=%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba&amp;smart_analytics=si:524|st:yd|ci:50268727|gi:4135142709|ki:20000213799|bi:8763068492|dt:desktop|ps:2|pt:premium|rg:970|re:|ti:20000213799|cs:none|c_type:TEXT_CAMPAIGN&amp;yclid=3114023870918329786

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад