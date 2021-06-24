Здравствуйте необходимо сделать калькулятор на сайте Dostavka-nvrsk.ru пример калькулятора(можно его скопировать): https://krasnodar.baikalsr.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=50268727.brend_krasnodar_poisk&utm_category=oborona_krasnodar&utm_content=transportnye&utm_position=premium.2&utm_term=%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81&utm_region=%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba&smart_analytics=si:524|st:yd|ci:50268727|gi:4135142709|ki:20000213799|bi:8763068492|dt:desktop|ps:2|pt:premium|rg:970|re:|ti:20000213799|cs:none|c_type:TEXT_CAMPAIGN&yclid=3114023870918329786
Оптимизация сайта DLE + форум LogickBoard
Cайта DLE + форум LogicBoard.
Переодически сайт сильно "тормозит". Если в настройках форума отключить форум, то сайт начинает очень быстро загружаться. Нужно разобраться в причине + решить проблему.
Версия форума: 5.0
ДЛЕ 11.0
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно написать бота в телеграмм, который после нажатия на кнопку старт, выводиттекст и появляется две кнопки, описание и оплатаВеб-программирование20 заявокЗакрыт4 года назад
В Adobe Dreamweaver (21.1 для MacOS) при копирование из Word/Google Docs нет переноса форматирования в режиме Live. Приходиться использовать конвертор для очистки кода от лишнего. Буду благодарен платной консультации или совету ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо на основании верстки разработать шаблон wordpress. Основная задача сделать возможность использование билдера (встроенного или стороннего модуля) чтобы можно было страницы создавать разные.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
- $35
Требуется написать парсер сайта парфюмерии, который будет работать с компьютера по одной кнопке (желательно) Могу рассмотреть выполнение и на php Задача не сильно простая, но для хорошего программиста выполнимая. Парсинг в файл ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт4 года назад
- $130
сайт работает на опенкарте подробности в тзВеб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Есть база данных компаний с колонками: - название - город - терефон - email - сфера деятельности Все данные в XLS, около 1,4 млн строк ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- Веб-программирование1 исполнительЗакрытнет даты
Требуется добавить маску для калькулятора Пример: Вводим "100" В input должно отображаться как "100 kr" Подключен jquery, imask Можете предлагать свои плагиныВеб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад