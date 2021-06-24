Оптимизация сайта DLE + форум LogickBoard

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Закрыт1 заявка963 просмотра

Cайта DLE + форум LogicBoard.

Переодически сайт сильно "тормозит". Если в настройках форума  отключить форум, то сайт начинает очень быстро загружаться. Нужно разобраться в причине +  решить проблему. 

Версия форума: 5.0

ДЛЕ 11.0

DLE
4 года назад
Anhelone
Егор 
35 лет
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год назад

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Кирилл
 
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4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад