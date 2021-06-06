Разработать шаблон на wordpress

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Закрыт6 заявок1246 просмотров

Необходимо на основании верстки разработать шаблон wordpress. Основная задача сделать возможность использование билдера (встроенного или стороннего модуля) чтобы можно было страницы создавать разные.

WordPress
4 года назад
Alexmaes
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