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Разработать шаблон на wordpress
Необходимо на основании верстки разработать шаблон wordpress. Основная задача сделать возможность использование билдера (встроенного или стороннего модуля) чтобы можно было страницы создавать разные.
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