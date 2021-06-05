Доделать сайт - мелочи

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки413 просмотров

Срок: 1 день

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1kmP_JyhW2amonRk5qA4ei9ebDqyTnQEkwcx3pEYdVG0/edit

4 года назад
alaniagucci
Визинов 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
4 года назад
Артём
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
4 года назад
Лев
 
24 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
40 отзывов
4 года назад