Необходимо разработать личный кабинет для маркетплейса квестов. https://www.figma.com/file/x0oIE6uj7ytDJORhR5afXa/%D0%9A%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%AB-%D0%9B%D0%9A Помеченные красной линией страницы в этой итерации реализовать не требуется. Бэкенд готов. Стек технологий на проекте. Бэкенд: - СУБД PostgreeSQL - Движок ...
Конструктор для сувенирной продукции
Требуется конструктор для сувенирной продукции c персональным дизайном. Подробное описание в прикрепленном ТЗ
Заявки фрилансеров
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