Доработать форму регистрации на react и расширить функцинал

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок1677 просмотров

Имеется форма регистрации на react - чистый frontend. Пишет данные в таблицы гугл, но также требуется в параллель или вместо таблиц писать в базу данных (структура пока не ясна - будет представлена позже и вероятно в рамках отдельного заказа). Требуется заставить форму работать (уже работала но после расширения работать перестала) и сделать рефакторинг. Обьем не очень большой но сроки достаточно сжатые. Также требуется пересылать саму регистрацию по емейл. Частично также реализовано но сама емейл рассылка не отлажена. С моей стороны гарантируется дружественная поддержка исполнителя - поясню что надо сделать, что переделать - без лишней критики, трессов и нервов. По факту реализации возможно дальнейшее сотрудничество

4 года назад
bars_12
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2 года назад

Выбранный исполнитель

GoraChitich
Иван 
39 лет
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3 года назад
4 года назад
$110
1 день
Исполнитель показал профессионализм, сделал заказ раньше срока, коммуникация вообще выше всех похвал. Всем рекомендую.
Очень грамотный заказчик, никаких проблем с постановкой задачи, требованиями. Оплата в срок. Рекомендую!

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