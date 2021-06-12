Доработать форму регистрации на react и расширить функцинал

Имеется форма регистрации на react - чистый frontend. Пишет данные в таблицы гугл, но также требуется в параллель или вместо таблиц писать в базу данных (структура пока не ясна - будет представлена позже и вероятно в рамках отдельного заказа). Требуется заставить форму работать (уже работала но после расширения работать перестала) и сделать рефакторинг. Обьем не очень большой но сроки достаточно сжатые. Также требуется пересылать саму регистрацию по емейл. Частично также реализовано но сама емейл рассылка не отлажена. С моей стороны гарантируется дружественная поддержка исполнителя - поясню что надо сделать, что переделать - без лишней критики, трессов и нервов. По факту реализации возможно дальнейшее сотрудничество