Требуется сделать скрапинг формы оплаты по карте. Источник сообщу конкретному исполнителю. Также потребуются следующие доработки (если в источнике их нет): - форма должна отображаться на отдельной странице. - при вводе первой ...
Доработать форму регистрации на react и расширить функцинал
Имеется форма регистрации на react - чистый frontend. Пишет данные в таблицы гугл, но также требуется в параллель или вместо таблиц писать в базу данных (структура пока не ясна - будет представлена позже и вероятно в рамках отдельного заказа). Требуется заставить форму работать (уже работала но после расширения работать перестала) и сделать рефакторинг. Обьем не очень большой но сроки достаточно сжатые. Также требуется пересылать саму регистрацию по емейл. Частично также реализовано но сама емейл рассылка не отлажена. С моей стороны гарантируется дружественная поддержка исполнителя - поясню что надо сделать, что переделать - без лишней критики, трессов и нервов. По факту реализации возможно дальнейшее сотрудничество
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