Доработка сайта wordpress (woocommerce)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка951 просмотр

1. Установить и настроить плагин деловые Линии. https://dev.dellin.ru/cms/

Плагин устанавливается и работает, но выводит в дизайне страницы с оформлением заказа ненужную нам информацию.

WooCommerceWordPress
4 года назад
vitalino
Вито 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
287 отзывов
4 года назад

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