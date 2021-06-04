Разработка технического задания Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам Вопросы: 1. Сроки 2. Бюджет 3. Процесс работы над ...
Доработка сайта wordpress (woocommerce)
1. Установить и настроить плагин деловые Линии. https://dev.dellin.ru/cms/
Плагин устанавливается и работает, но выводит в дизайне страницы с оформлением заказа ненужную нам информацию.
Заявки фрилансеров
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