Суть проекта: Сделать с нуля чат-бот, похожий на crisp.chat. Предыстория проекта: Наш клиент (услуги в сфере медицинского страхования) ранее пользовался crisp.chat, но его перестал устраивать функционал, поэтому было принято решение, чтобы ...
Доработка сайта на YII2
Есть существующий сайт на YII2, нужно внести изменения согласно ТЗ
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