Доработка сайта на YII2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок1166 просмотров

Есть существующий сайт на YII2, нужно внести изменения согласно ТЗ

Yii
4 года назад
he100885ldv
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Кирилл
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
час назад
27 отзывов
4 года назад
Евгений
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад