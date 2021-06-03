Написать небольшой код на JavaScript

Необходимо доработать уже имеющийся ajax-запрос так, чтобы он отправлял данные с элемента формы сразу после изменения его значения. При этом страница не должна перезагружаться, а значение в элементе формы не должно стираться после отправки. Код предоставлю потенциальному исполнителю.