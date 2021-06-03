Нужно переустановить и настроить 2 модуля. Подробное ТЗ по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1JwSbP8MYRHuCLL_JIHT5ib71ZWBJCp2Y?usp=sharing
Написать небольшой код на JavaScript
Необходимо доработать уже имеющийся ajax-запрос так, чтобы он отправлял данные с элемента формы сразу после изменения его значения. При этом страница не должна перезагружаться, а значение в элементе формы не должно стираться после отправки. Код предоставлю потенциальному исполнителю.
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