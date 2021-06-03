Написать небольшой код на JavaScript

$4
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Закрыт1 заявка776 просмотров

Необходимо доработать уже имеющийся ajax-запрос так, чтобы он отправлял данные с элемента формы сразу после изменения его значения. При этом страница не должна перезагружаться, а значение в элементе формы не должно стираться после отправки. Код предоставлю потенциальному исполнителю.

AJAXJavaScript
4 года назад
Igorek6393
Игорь 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ZendReact
Андрей 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

ZendReact
Андрей 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад