Ищу программиста по Битрикс Нужно доработать сайт, несколько задач ТЗ пришлю заинтересованным Ищу именно исполнителя Работа по постоплате От вас цена и срок
Установить и настроить 2 модуля ocStore 2.3
Нужно переустановить и настроить 2 модуля.
Подробное ТЗ по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1JwSbP8MYRHuCLL_JIHT5ib71ZWBJCp2Y?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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