Установить и настроить 2 модуля ocStore 2.3

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка1612 просмотров

Нужно переустановить и настроить 2 модуля.

Подробное ТЗ по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1JwSbP8MYRHuCLL_JIHT5ib71ZWBJCp2Y?usp=sharing

ocStore
4 года назад
original77
Рамиз 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Андрей
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад