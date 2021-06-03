React.js разработка веб приложений

Здравствуйте, на данный момент есть проекты с нуля:

требуется знание вёрстки макетов с figma + разработка и организация архитектуры приложения на react.js .

Кому интересно поучаствовать в интересных проектах и в решении интересных задач, оставляйте свой телеграмм или whatsApp.

Буду рад обсудить процесс и объём работ с каждым.