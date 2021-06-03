Срочно, Проект с нуля Нужна программа и задокументировать Технологии: Использовать в проекте карты: mapbox js; Написать проект на : VueJS+Nuxt; Использовать : webpack; ...
React.js разработка веб приложений
Здравствуйте, на данный момент есть проекты с нуля:
требуется знание вёрстки макетов с figma + разработка и организация архитектуры приложения на react.js.
Кому интересно поучаствовать в интересных проектах и в решении интересных задач, оставляйте свой телеграмм или whatsApp.
Буду рад обсудить процесс и объём работ с каждым.
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