Срочно, Проект с нуля Нужна программа и задокументировать Технологии: Использовать в проекте карты: mapbox js; Написать проект на : VueJS+Nuxt; Использовать : webpack; ...
Помочь прикрутить liqpay на сайт на Тильде
Есть лэндинг на Тильда - http://spektorshoes.com.ua/
Надо прикрутить все что требует liqpay. Мы в этом абсолютно не разбираемся. Вот требования от liqpay:
1. Номер телефону облікового запису LiqPay, в якій зареєстрована компанія, повинен бути фінансовим номером клієнта Приватбанку (який використовується для входу в Приват24 для фіз. осіб).2. Встановлений спосіб прийому платежів через Liqpay. Оплата може проводитися по кнопці LiqPay, встановленої на Вашому сайті, або через інвойси. У разі вибору інвойсів, необхідно, щоб на сайті було зазначено, що оплата буде відбувається через виставлення інвойсу на E-mail через LiqPay.3. Повний опис товару або послуги на сайті, інформація про постачальника послуг / товару (розділ “про нас”/“про компанію”).4. Наявність товару та цін (тарифи / вартість послуг), відсутність порожніх розділів на сайті.5. Фотографії товарів відповідають опису товарів.6. Наявність розділів, де будуть вказані способи доставки, оплати товару та умови повернення.7. Розташовані на сайті контактні дані адміністрації (український номер телефону і ел. пошта, по можливості - юридична адреса компанії).8. Наявність на сайті користувальницької угоди / публічного договору, де вказані зобов'язання і права сторін, умови повернення коштів і т.д.9. Наявність на сайті логотипів платіжним систем (Visa, MasterCard) (ми рекомендуємо розміщувати в “підвалі” сайту або на сторінці з переліком способів оплати).10. Українська чи російська версія сайту.
Просьба откликаться тем, кто реально понимает суть задачи и что надо сделать.
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