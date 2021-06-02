Здравствуйте, пишите у кого есть опыт подобной работы и сможет помочь.
База договоров аренды (проката)
Создать отдельную базу данных под прокатный товар. Необходима возможность подготовки договора в бэкэнде оператором (т.е. заполнение определенных полей со вставкой в шаблон договора). Для созданного договора (привязка к заказу) должна формироваться уникальная ссылка. Ссылку отправляет оператор клиенту тем способом, который указал клиент, т.е. для оператора должна быть возможность скопировать ссылку на договор. Вход по ссылке посредством ввода номера телефона как код доступа к странице (есть договор с sms.ru), клиенту отображается текст договора, внизу копка "Принять условия договора оферты", при нажатии отправляется на тот же указанный ранее номер смс с кодом подтверждения, на странице появляется окно для ввода кода, после чего при правильном вводе кода, договор в базе помечается подписанным. Необходима возможность просмотра базы договоров. Шаблонов пока два, должна быть возможность выбора шаблона
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