Подключение платежной системы UnitPay к Laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок594 просмотра

Необходимо подключить UnitPay к Laravel используя данный пакет - https://github.com/maksa988/laravel-unitpay

Существует таблица в базе данных с продуктами, они выводятся на сайт. Необходимо, чтобы при оплате заказа, данные попадали в таблицу с заказами.

P.S. Laravel 8

Laravel
4 года назад
Scratch1337
Макс 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
103 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Веб-программирование
Гегайр
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 отзывов
4 года назад
Егор
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Влад
 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-2)
4 года назад
Андрей
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
89 отзывов
4 года назад