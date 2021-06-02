Здравствуйте, пишите у кого есть опыт подобной работы и сможет помочь.
Подключение платежной системы UnitPay к Laravel
Необходимо подключить UnitPay к Laravel используя данный пакет - https://github.com/maksa988/laravel-unitpay
Существует таблица в базе данных с продуктами, они выводятся на сайт. Необходимо, чтобы при оплате заказа, данные попадали в таблицу с заказами.
P.S. Laravel 8
Заявки фрилансеров
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