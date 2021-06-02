Доработать сайт на Django

$270
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки765 просмотров

Есть недоработанный сайт на Django:http://lifemanager.pythonanywhere.com/accounts/sign-in/Требуется провести на сайте ряд доработок. Бюджет 20000 рублей. Проверочное задание на 3000 рублей: Добавить на сайт чат по прилагаемому шаблону getbootstrap falcon:https://themes.getbootstrap.com/preview/?theme_id=19799Когда успешно добавите чат, можно будет приступить к следующим заданиям с оплатой от 2000 до 5000 рублей.

Django
4 года назад
MrWhiteDragon
Сергей 
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Был
4 года назад

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