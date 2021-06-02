На данный момент написан плагин под WP, который надо доработать. Плагин позволяет авторизироваться у нас на сайте через Страву, получить и занести в БД данные со стравы по юзеру. (Для общего ...
Разработка бэкенд-панели и настройка API
Необходимо разработать бэкенд-панель на Laravel и настроить API.
Сайт сейчас находится в процессе разработки. На текущий момент заказы ведутся в системе iiko (iiko.ru). По сути это текущая админка, CRM-система. Задача: разработать дублирующую админку на Laravel, которая будет работать параллельно с iiko.
Сценарий формирования заявки (заказа):
1. Клиент заходит на сайт, на выбор есть несколько помещений.
2. Выбирает помещение + доп. опции. На данном этапе сайт запрашивает у iiko доступные опции и их актуальную стоимость.
3. Сайт запрашивает у iiko, какие есть свободные слоты для бронирования помещения, выводит календарь и расписание на сайт.
4. Клиент делает выбор, нажимает «Оплатить» (также возможна частичная предоплата или оформление подарочного сертификата), и в iiko падает новый заказ с выбранным клиентом наполнением:
— помещение
— дата и время
— доп. опции
Дублирующая админка должна иметь свою базу данных, куда будут бэкапиться эти заявки, параллельно с iiko. В дублирующей админке должно быть видно все сущности заказа: какое помещение, дата и время, выбранные опции.
Итого задачи:
1. Синхронизировать новый сайт с iiko через API. API Transport документация здесь: https://api-ru.iiko.services/
2. Бэкап заявок в дублирующей админке на Laravel.
3. Также необходима будет простая админка для управления контентом нового сайта. Чтобы неайтишники могли оперативно менять на нём информацию (тексты, фото, видео и т.д.). Как вариант сделать её отдельно, но идеально было бы совместить с дублирующей админкой для заявок с разделением прав (менеджер по продажам не может влезть и поменять информацию на сайте; контент-мейкеры не видели заявки и базу клиентов).
По срокам хотелось бы уложиться в 2-3 недели.
В первую очередь рассматриваю кандидатов, которые в своих ответах напишут оценку по стоимости и срокам. Шаблонные ответы — во вторую.
Заявки фрилансеров
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