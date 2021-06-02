На данный момент написан плагин под WP, который надо доработать. Плагин позволяет авторизироваться у нас на сайте через Страву, получить и занести в БД данные со стравы по юзеру. (Для общего ...
Создание сервиса-аналога ytmonster net
Требуется создание сервиса-аналога ytmonster net.
Перед тем как откликаться, внимательно изучите сервис снаружи и изнутри.
Благодарю за внимание.
Заявки фрилансеров
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