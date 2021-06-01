Работы по Wordpress

На данный момент написан плагин под WP, который надо доработать.

Плагин позволяет авторизироваться у нас на сайте через Страву, получить и занести в БД данные со стравы по юзеру.

(Для общего понимания - кабинет юзеров расширен через плагин WP-Recall, с плагином стравы уже обвязан, как минимум по авторизации)

Что нужно доработать:

1. Чтобы мы могли получать данные по API через определенное время, закодить интервал в коде, либо вызов файла по крону. (сейчас получаются данные только после авторизации юзера на сайте).

2. Все получаемые данные по юзеру и его тренировкам что приходят, записывать в БД, и старые и новые. (сейчас плагин перезаписывает старые данные новыми, а нужно чтобы все данные писались, т.к. там есть указание даты и пр.).

Далее мы этими данными будем оперировать в след задаче.

След. задача

3. Выводим на сайте таблицы/списки div-ами

4. Данные в таблицах можно искать/отфильтровать.

5. Очень желательно сделать чтобы такие блоки можно было вставлять на любые страницы, к примеру через шорткод, где можно указать кол-во выводимых результатов в таблице (чтобы не выводить больших таблиц). Остальные результаты выводить на отдельной странице, с пагинацией (кнопка Смотреть всех).

Пример https://c2n.me/4cdtAXm

По таблицам тогда могу если что позже расписать по колонкам.

По идее для понимания и оценки пока этого достаточно, поэтому жду от вас срок/цену за задачи 1-2 и 3-4-5, какие сможете реализовать, и что по ним по цене/сроку