Добрый день, коллеги. Необходимо разработать функциональный js/jquery скрипт, который бы работал в связке со сканером штрих кодов (подключен как клавиатура). Суть задачи, имеется сводная таблица для сборки заказа, наименование ...
Работы по Wordpress
На данный момент написан плагин под WP, который надо доработать.
Плагин позволяет авторизироваться у нас на сайте через Страву, получить и занести в БД данные со стравы по юзеру.
(Для общего понимания - кабинет юзеров расширен через плагин WP-Recall, с плагином стравы уже обвязан, как минимум по авторизации)
Что нужно доработать:
1. Чтобы мы могли получать данные по API через определенное время, закодить интервал в коде, либо вызов файла по крону. (сейчас получаются данные только после авторизации юзера на сайте).
2. Все получаемые данные по юзеру и его тренировкам что приходят, записывать в БД, и старые и новые. (сейчас плагин перезаписывает старые данные новыми, а нужно чтобы все данные писались, т.к. там есть указание даты и пр.).
Далее мы этими данными будем оперировать в след задаче.
След. задача
3. Выводим на сайте таблицы/списки div-ами
4. Данные в таблицах можно искать/отфильтровать.
5. Очень желательно сделать чтобы такие блоки можно было вставлять на любые страницы, к примеру через шорткод, где можно указать кол-во выводимых результатов в таблице (чтобы не выводить больших таблиц). Остальные результаты выводить на отдельной странице, с пагинацией (кнопка Смотреть всех).
Пример https://c2n.me/4cdtAXm
По таблицам тогда могу если что позже расписать по колонкам.
По идее для понимания и оценки пока этого достаточно, поэтому жду от вас срок/цену за задачи 1-2 и 3-4-5, какие сможете реализовать, и что по ним по цене/сроку
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте. Нужно написать скрипт который получает данные. Api и сам сайт лично Вам покажу. Оставляйте пожалуйста Свой телеграмм.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо создать главную страницу сайта на основе бесплатной версии одной из Вордпресс тем (Astra или другая популярная хорошо совместима с Elementor): Главная страница + адаптив Для десктоп версии: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Что нужно сделать: Ищу специалиста по OpenCart.Сайт стоит на OpenCart 2 версии. Необходимо будет оптимизировать импорт/экспорт товаров.Обязательные требованияЗнания OpenCart.Работа на OpenCart 2 версия.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Всем привет! Нужно написать изолированный скрипт конструктора сувенирной продукции согласно ТЗ. В заявке сразу указывайте предлагаемую технологию реализации - Canvas, WebGL... Заявки "Я крутой и все сделаю" не рассматриваю. Пожалуйста, пишите ...Закрыт4 года назад
- $200
Есть ТЗ - seo доработки по сайту на Symfony. ТЗ обсуждается с исполнителемВеб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $150
Нужно разработать парсер отзывов Ozon и Яндекс маркета. на входе будут ссылки на товары, на выходе гугл-таблица или файл exel с отзывами. Работать должно под windows server Что парсить: Дата, сам отзыв, бренд, ответ представителя ...Закрыт4 года назад
Имеется самописный рабочий код по формированию robots + sitemaps. Надо допилить его так, чтобы он автоматом перезаписывал текущие файлы после изменений в админке. Сейчас изменения в админке не ведут к самостоятельной перезаписи файлов - требуется ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $135
Стек: js,json,jquery (возможны альтернативные инструменты если разработчик хочет использовать таковые). Задача: Модернизация веб-интерфейса клиент-серверного приложения. Необходим новый элемент с определенным json запросом. Имеется API ...Закрыт4 года назад
Добрый день. Нужно настроить Редирект от Юмани после оплаты на Страницу Об успешной оплате. Есть страница об успешной оплате заказа gmsy.ru/ya_success.php , на которую должен попадать клиент Редиректом от Юмани после оплаты, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад