Фронт/беэкнд сайта Symfony

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки616 просмотров

Есть ТЗ - seo доработки по сайту на Symfony.

ТЗ обсуждается с исполнителем

Symfony
4 года назад
FelixFrinn
Феликс 
39 лет
4 года в сервисе
Был
4 дня назад

Заявки фрилансеров

Гегайр
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 отзывов
4 года назад
Артём
 
37 лет
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3 года назад
4 года назад
Кокаян
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-1)
4 года назад