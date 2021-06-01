Full-stack JS разработчик

Нужно перевести готовую верстку на Реакт, и смоделировать бекенд:

- Базу данных- Регистрация / Логин через Google, GitHub, LinkedIn

- Real-time оповещения

По поводу языка / технологии на бекенд можем обсудить, как будет лучше всего сделать. Склоняюсь к Firebase для быстрого и удобного решения. Стоимость обсудим лично, буду отталкиваться от ваших рекомендаций. Конкретного бюджета пока нет.

Готовую верстку скину на старте

Вот ссылка на макеты: https://www.figma.com/file/LDC77THQLnWbxlpAToxqAu/Revcount-Dashboard?node-id=0%3A1