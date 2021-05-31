Документы для сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка72 просмотра

Нужно реализовать форму на php или предложите свою реализацию.

Форма:

Шаг 1 - выбираем услугу

Шаг 2 - загружаем фото 

Шаг 3 - заполнение контактных данных и отправка данных

Заполненные поля должны отправляться в письме на почту..

Обязательно с адаптацией под мобильных устройств 

PHP
4 года назад
IvanFeniks
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
41 отзыв
4 года назад