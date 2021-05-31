Сайт на Laravel

Внимательно прочитайте задание и дочитайте до конца!

Доработка сайта на Laravel

Есть готовый дизайн всех страниц в html,

Подробно описаны все существующие таблицы и поля в базе + как и что формируется.

Весь сайт это по сути таблицы в которых фильтруются и суммируются цифры в разных вариантах.

Сделано

Несколько типов пользователей, с разными уровнями доступа.

Загрузка входящих данных с проверкой их на уникальность.

Редактирование пользователей, привязки и др.

Обновление проекта через git

Немного описания.

4 уровня доступа на фронте, с различным функционалом для добавления, редактирования и просмотра данных и отчетов

Добавление, удаление, просмотр, редактирование пользователей

Создание объекта в ручную с параметрами и привязка пользователя к объектам

Личный кабинет пользователя и просмотр разрешенных данных

Личный кабинет пользователя, редактирование и добавление новых данных через формы, просмотр разрешенных данных

Страницы отчета по пользователям и данным с фильтрами и без них

1 администратор для управления, добавления и редактирования доступами к данным и параметров из админки типа Voyager и просмотра отчетов

Управление, добавление если это требуется, редактирование названиями параметров

создание Пользователей для фронта с максимальным уровнем доступа

Конфиг с настройкой по каким данным будут формироваться отчеты для вывода данных по пользователям, данным и объектам на основе фильтров.

Оплата в 3 этапа переводом

30%

30%

40%

Для тех кто дочитал описание.

Связаться и обсудить можно по Скайп, Телеграм

Лучше конечно обсудить голосом