Необходимо перенести готовый небольшой скрипт PHP (50 стр кода) на код Python, для быстрого чтения данных с огромной базы.
Сайт на Laravel
Внимательно прочитайте задание и дочитайте до конца!
Доработка сайта на Laravel
Есть готовый дизайн всех страниц в html,
Подробно описаны все существующие таблицы и поля в базе + как и что формируется.
Весь сайт это по сути таблицы в которых фильтруются и суммируются цифры в разных вариантах.
Сделано
Несколько типов пользователей, с разными уровнями доступа.
Загрузка входящих данных с проверкой их на уникальность.
Редактирование пользователей, привязки и др.
Обновление проекта через git
Немного описания.
4 уровня доступа на фронте, с различным функционалом для добавления, редактирования и просмотра данных и отчетов
Добавление, удаление, просмотр, редактирование пользователей
Создание объекта в ручную с параметрами и привязка пользователя к объектам
Личный кабинет пользователя и просмотр разрешенных данных
Личный кабинет пользователя, редактирование и добавление новых данных через формы, просмотр разрешенных данных
Страницы отчета по пользователям и данным с фильтрами и без них
1 администратор для управления, добавления и редактирования доступами к данным и параметров из админки типа Voyager и просмотра отчетов
Управление, добавление если это требуется, редактирование названиями параметров
создание Пользователей для фронта с максимальным уровнем доступа
Конфиг с настройкой по каким данным будут формироваться отчеты для вывода данных по пользователям, данным и объектам на основе фильтров.
Оплата в 3 этапа переводом
30%
30%
40%
Для тех кто дочитал описание.
Связаться и обсудить можно по Скайп, Телеграм
Лучше конечно обсудить голосом
Заявки фрилансеров
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