Доработать сайт объявлений

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок790 просмотров

Вышлю список доработок на сайт объявлений (автомобили, компании, новости и т.д.) кандидатам. Самопиc PHP 7.1 (шаблонизатор Smarty). От вас стоимость часа (до 10$/час), портфолио по сложным проектам (порталы, сервисы, CRM и т.д.), желание активно работать над улучшением сайта. Обязательны навыки верстки.

Новичкам не отвечаю. Вечно занятым в течении рабочего дня тоже.

Оплата в Юмани по схеме: Выполнение > Проверка > Оплата

Антибот: 43+7=?

PHP
4 года назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад

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