Разработка сайта на cms битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок411 просмотров

Разработка сайта (интернет-каталог) на CMS Битрикс по готовой верстке.

ТЗ кандидатам. Приоритет тем, кто быстрее ответит.

Присылайте свои кейсы по битриксу при отклике с пометкой анти-спам "разработка"

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