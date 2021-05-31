Верстка с правками

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок501 просмотр

Нужно сверстать макет. НО вместо блока цен, поставить (скопировать) блок цен с сайта битрикса, как они есть сейчас. Также сменить логотип (картинку)

4 года назад
anodin
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Заявки фрилансеров

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