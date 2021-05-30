Есть локальная мультивендор платформа на WordPress. На платформе взаимодействуют продавцы с покупателями. Нужно настроить смс-оповещение продавцов о заказе в их магазине в пределах данной платформы. Проще говоря, когда покупатель что-то покупает на сайте, продавец должен ...
DLE: Сменить кодировку сайта (cp1251 -> utf8) и обновить
Текущий сайт на DLE 10.2 в кодировке windows-1251, бегает под php 5.5.
Требуется сменить кодировку на utf-8 и обновить движок DLE до последней версии (14.2).
Плюс финально переключим сайт на php 7.4 или 8.0. После этих действий сайт должен корректно загружаться, не иметь ошибок и проблем с кодировкой.
Лицензия DLE на сайте есть, также доступ ко всем дистрибутивам, если потребуется.
Предлагайте свои вариант по стоимости и срокам.
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