DLE: Сменить кодировку сайта (cp1251 -> utf8) и обновить

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Закрыт2 заявки1230 просмотров

Текущий сайт на DLE 10.2 в кодировке windows-1251, бегает под php 5.5.

Требуется сменить кодировку на utf-8 и обновить движок DLE до последней версии (14.2).

Плюс финально переключим сайт на php 7.4 или 8.0. После этих действий сайт должен корректно загружаться, не иметь ошибок и проблем с кодировкой.

Лицензия DLE на сайте есть, также доступ ко всем дистрибутивам, если потребуется.

Предлагайте свои вариант по стоимости и срокам.

DLEPHP
4 года назад
hggocom
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