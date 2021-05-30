Нужно доработать сайт на Python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок1416 просмотров

Нужно доработать сайт, в по мелочи.  Также много будет доработок.  https://englishgame.ru

Кому интересно обращайтесь

Python
4 года назад
ewwe
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Аким
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
Гегайр
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 отзывов
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Артем
 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
120 отзывов
4 года назад