https://github.com/splewis/get5-web - скрипт pyton сайт на выделенном сервере JS, mysql, express, react, node
Нужно доработать сайт на Python
Нужно доработать сайт, в по мелочи. Также много будет доработок. https://englishgame.ru
Кому интересно обращайтесь
Заявки фрилансеров
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