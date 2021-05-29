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Написать модуль оплаты для Okay CMS
Нужно написать модуль оплаты для Okay CMS новой версии. API платежки есть.
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