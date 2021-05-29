Написать модуль оплаты для Okay CMS

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Закрыт1 заявка766 просмотров

Нужно написать модуль оплаты для Okay CMS новой версии. API платежки есть.

4 года назад
R0bert
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Алексей
 
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