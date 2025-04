Исправление бага

Добрый день, есть сайт на WordPress с последней версией.

Стоит плагин PressBlocks.

При входе в редактор блоков для создания поста вылетает ошибка The editor has encountered an unexpected error.

Подробная ошибка в прикреплении. и там же выписка из консоли - https://www.dropbox.com/s/hnz4dvwmvvqfqiq/console.txt?dl=0