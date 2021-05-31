Исправление бага

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Завершен2 заявки472 просмотра

Добрый день, есть сайт на WordPress с последней версией.

Стоит плагин PressBlocks.

При входе в редактор блоков для создания поста вылетает ошибка The editor has encountered an unexpected error.

Подробная ошибка в прикреплении. и там же выписка из консоли - https://www.dropbox.com/s/hnz4dvwmvvqfqiq/console.txt?dl=0

WordPress
4 года назад
lubomirskiy
Владислав 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

sasha_solo03
Александр 
22 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
4 года назад
$15
1 день
Escrow
Спасибо!
Отличный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

sasha_solo03
Александр 
22 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
4 года назад
Александр
 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
4 года назад