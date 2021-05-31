Есть 3 статейника на вордпрессе не совсем привлекательно выглядящих, нужно их облагородить и привести к современному виду, бюджет на сайт +- 200 долларов, наверно имеет смысл подобрать платный шаблон и его уникализировать и натянуть на ...
Исправление бага
Добрый день, есть сайт на WordPress с последней версией.
Стоит плагин PressBlocks.
При входе в редактор блоков для создания поста вылетает ошибка The editor has encountered an unexpected error.
Подробная ошибка в прикреплении. и там же выписка из консоли - https://www.dropbox.com/s/hnz4dvwmvvqfqiq/console.txt?dl=0
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $600Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Приветствую Нужно на сайте на Insales установить онлайн оплату от банка ВТБ От вас цена и срок Работа по постоплатеВеб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Нужен специалист по Vue JS и PHP чтобы внести правки на сайте http://katerina-accessories.ru Пишите пришлю тз, сюда почему-то не могу вложить такие файлыВеб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Два сайта на вордпресс перенести и установить на другой хостинг, сменить им старые домены на поддомены нового сайта. Должны открывать с www и без. В итоге должно получиться 2 новых работающих поддомена нового сайта ...Завершен4 года назад
Нужно исправить проблемы, которые показывает Яндекс и Гугл вебмастер. Сайт на WordPress, есть форум и страницы АМР. Яндекс вебмастер показывает 176 страниц с одинаковыми тайтлами. 163 из них из-за форума, остальные повторы страниц типа: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Залил на VPS админ-панель, которая написана на основе фреймворка yii2. Писал ее не я. Корректно работать на VPS она отказывается, я так понимаю, из за отстутствия предустановленного yii2. Нужно сделать, чтобы админ-панель работала. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, есть задание по mysql. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области.Завершен4 года назад
- $10Завершен4 года назад
Макета еще нет. По объему работы будет такой сайт - https://sferacar.ru/ Т.е. такая же тематика и структура будет. Мне сейчас нужно понять сколько будет стоить работа такого объема. На что обратить ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно разработать скрипт, который будет отправлять запросы по API по заданной логики/сценарию и некоторые данные записывать в БД/на диск. Скрипт может быть написан на любом языке исходя из предпочтений разработчика (предварительно обсуждается). ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад