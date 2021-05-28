Одинаковые тайтлы и ошибки

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Нужно исправить проблемы, которые показывает Яндекс и Гугл вебмастер. Сайт на WordPress, есть форум и страницы АМР.

Яндекс вебмастер показывает 176 страниц с одинаковыми тайтлами. 163 из них из-за форума, остальные повторы страниц типа: /pitanie/page/2/, /pitanie/page/3/ и т. д.

http://joxi.ru/n2Yw3pju7WVepr

В Гугл вебмастере надо исправить это: http://joxi.ru/823yPGVtayK8Lr

WordPress
4 года назад
NataliStar
Наталья 
54 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Андрей
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад