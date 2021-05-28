Есть 3 статейника на вордпрессе не совсем привлекательно выглядящих, нужно их облагородить и привести к современному виду, бюджет на сайт +- 200 долларов, наверно имеет смысл подобрать платный шаблон и его уникализировать и натянуть на ...
Одинаковые тайтлы и ошибки
Нужно исправить проблемы, которые показывает Яндекс и Гугл вебмастер. Сайт на WordPress, есть форум и страницы АМР.
Яндекс вебмастер показывает 176 страниц с одинаковыми тайтлами. 163 из них из-за форума, остальные повторы страниц типа: /pitanie/page/2/, /pitanie/page/3/ и т. д.
В Гугл вебмастере надо исправить это: http://joxi.ru/823yPGVtayK8Lr.
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