Одинаковые тайтлы и ошибки

Нужно исправить проблемы, которые показывает Яндекс и Гугл вебмастер. Сайт на WordPress, есть форум и страницы АМР.

Яндекс вебмастер показывает 176 страниц с одинаковыми тайтлами. 163 из них из-за форума, остальные повторы страниц типа: /pitanie/page/2/, /pitanie/page/3/ и т. д.

http://joxi.ru/n2Yw3pju7WVepr

В Гугл вебмастере надо исправить это: http://joxi.ru/823yPGVtayK8Lr.