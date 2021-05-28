Нужно добавить фиды на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки899 просмотров

Есть 4 файла с фидами и их нужно загрузить на сайт.

4 года назад
rus2105
Мратов 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Гегайр
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 отзывов
4 года назад
Павел
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад