Выполнить доработки по виджету онлайн-записи в систему(JavaScript+HTML

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок960 просмотров

Необходимо выполнить доработки виджета онлайн записи с нашей системой(JavaScript+HTML).

Краткое описание ТЗ в приложенном файле. Исходный код и доступы в систему имеются, будут высланы исполнителю.

Ищем исполнителя на долгосрочную перспективу.

HTMLJavaScript
4 года назад
igaliev
Ильмир 
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