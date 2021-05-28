Цель – выйти на показатель google pagespeed выше 70 для ПК и мобильных. На мой взгляд существенно замедляет работу сайта тема + на страницах грузится много лишних стилей. Подробное ТЗ: https://drive.google.com/file/d/1hPoU_ft_t38TL-6d202eriVLZa5AS7Z4/view?usp=sharing ...
PHP-программист (1С-Битрикс уровня Strong Middle/Senior)
Веб-агентство Красный хамелеон — золотой сертифицированный аттестованый партнер 1С-Битрикс. Успешная, растущая компания.
В связи с увеличением количества клиентов и проектов мы ищем в штат Битрикс-программиста (удаленно). Самые важные требования: опыт и профессионализм.
Требования:
- Отличные знания PHP7. Опыт работы от 2 лет.
- Отличные знания платформы Битрикс (Bitrix Framework, новое ядро D7) от 2 лет.
- Опыт разработки собственных компонентов и модулей на базе D7.
- Опыт и желание работать с Git, BitBucket/GitHub.
- Знание документации Битрикс. Умение выполнять задачи согласно идеологии Битрикс. Писать красивый, понятный, поддерживаемый код. Который не будет вызывать проблем после обновления Битрикс.
- Опыт интеграции ИМ на Битрикс с 1С (стандартный модуль, кастом).
- Знания и опыт работы с jQuery, JavaScript, Ajax.
- Опыт работы с REST, SOAP. Написание собственных API. Обмен данными в XML, JSON.
- Опыт работы с внешними API сторонних сервисов, например, Новая Почта, LiqPay и другие.
- Техническое образование обязательно.
- Личные качества: самостоятельность, ответственность, исполнительность, умение работать в команде.
- Умение оценивать время выполнения задач в часах.
Будет плюсом:
- Образование по специальности программист.
- Наличие сертификатов и пройденных экзаменов Битрикс.
- Опыт работы с коробочной версией Битрикс24.
- Опыт работы с одним с фреймворками Laravel, Symfony, YII2.
- Опыт работы с JavaScript-фреймворками Vue.js, Angular, React.
Обязанности:
- Разработка интернет-магазинов с нуля. Ваша задача интегрировать готовую верстку на Битрикс. Разработать весь необходимый функционал.
- Создание интернет-магазинов на базе готовых решений (Аспро Максимум, Аспро Некст, Digital Web Deluxe и других). Решение кастомизируем под бизнес-требования клиента.
- Поддержка, доработка, непрерывное развитие проектов наших клиентов на постоянной основе.
- Аудит кода, архитектуры сайтов. Рефакторинг.
- SEO-оптимизация по ТЗ от SEO-специалистов (Нетпик, Промодо, Инвеб).
- Интеграция с 1С (стандартный модуль от Битрикс, кастом).
- Интеграция с внешними сервисами по API: REST, SOAP.
- Оптимизация скорости загрузки сайтов, показателей Google Page Speed.
Условия работы:
- Размер вознаграждения: 1800 — 2 000 долл чистыми. Сумма определяется по результатам собеседования. Берем во внимание кейсы, примеры кода, знание документации Битрикс. Вилка такая, потому что рассматриваем как Middle Bitrix программистов, так и готовы взять в команду Senior разработчика.
- У нас нету штрафов. У нас нужно работать и показывать результат. Сумма вознаграждения не зависит от вашей загрузки. Вам оплачивается bench. Т. е. если нет задач, нет часов, то оплату вы получите в полном объёме, как договорились.
- Оформляем официальное сотрудничество.
- Регулярный пересмотр вознаграждения согласно результатам.
- Удаленная работа с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу. Суббота, воскресенье выходные. Полная занятость.
- Оплачиваемый отпуск 22 календарных дня в году и больничные.
Наши преимущества:
- Грамотный и адекватный менеджмент. Менеджеры сертифицированы по Битрикс.
- Сильная команда программистов. Уровень Strong Middle и Senior.
- В команде есть сильный верстальщик, тестировщик.
- Интересные, сложные проекты, которые бросают вызов.
- Мы не говорим клиенту, что задача невыполнима. Ищем и находим решение. Выжимаем максимум из Битрикс.
- Даём возможность расти и развиваться как программист. У нас не скучно. При желании можно уйти в разработку на Laravel в нашей компании.
- Комфортная атмосфера взаимоподдержки. Если у вас сложный вопрос, который не гуглится, ядро Битрикс отдебажили, но все равно вопрос не закрыт, то наши коллеги готовы подставить плечо и вместе найти решение. Если нужно отлучиться по личным причинам — не вопрос, главное предупредить и выполнить задачи в другое время.
- Дружный, открытый для инициатив коллектив. Мы ценим инициативность и готовы внедрять лучшие практики.
- Возможность развиваться и расти вместе с компанией.
- Готовы оплачивать, в пределах разумного, курсы по web-разработке, современным технологиям.
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