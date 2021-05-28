PHP-программист (1С-Битрикс уровня Strong Middle/Senior)

$1800
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок6849 просмотров

Веб-агентство Красный хамелеон — золотой сертифицированный аттестованый партнер 1С-Битрикс. Успешная, растущая компания.

В связи с увеличением количества клиентов и проектов мы ищем в штат Битрикс-программиста (удаленно). Самые важные требования: опыт и профессионализм.

Требования:

  • Отличные знания PHP7. Опыт работы от 2 лет.
  • Отличные знания платформы Битрикс (Bitrix Framework, новое ядро D7) от 2 лет.
  • Опыт разработки собственных компонентов и модулей на базе D7.
  • Опыт и желание работать с Git, BitBucket/GitHub.
  • Знание документации Битрикс. Умение выполнять задачи согласно идеологии Битрикс. Писать красивый, понятный, поддерживаемый код. Который не будет вызывать проблем после обновления Битрикс.
  • Опыт интеграции ИМ на Битрикс с 1С (стандартный модуль, кастом).
  • Знания и опыт работы с jQuery, JavaScript, Ajax.
  • Опыт работы с REST, SOAP. Написание собственных API. Обмен данными в XML, JSON.
  • Опыт работы с внешними API сторонних сервисов, например, Новая Почта, LiqPay и другие.
  • Техническое образование обязательно.
  • Личные качества: самостоятельность, ответственность, исполнительность, умение работать в команде.
  • Умение оценивать время выполнения задач в часах.

Будет плюсом:

  • Образование по специальности программист.
  • Наличие сертификатов и пройденных экзаменов Битрикс.
  • Опыт работы с коробочной версией Битрикс24.
  • Опыт работы с одним с фреймворками Laravel, Symfony, YII2.
  • Опыт работы с JavaScript-фреймворками Vue.js, Angular, React.

Обязанности:

  • Разработка интернет-магазинов с нуля. Ваша задача интегрировать готовую верстку на Битрикс. Разработать весь необходимый функционал.
  • Создание интернет-магазинов на базе готовых решений (Аспро Максимум, Аспро Некст, Digital Web Deluxe и других). Решение кастомизируем под бизнес-требования клиента.
  • Поддержка, доработка, непрерывное развитие проектов наших клиентов на постоянной основе.
  • Аудит кода, архитектуры сайтов. Рефакторинг.
  • SEO-оптимизация по ТЗ от SEO-специалистов (Нетпик, Промодо, Инвеб).
  • Интеграция с 1С (стандартный модуль от Битрикс, кастом).
  • Интеграция с внешними сервисами по API: REST, SOAP.
  • Оптимизация скорости загрузки сайтов, показателей Google Page Speed.

Условия работы:

  • Размер вознаграждения: 1800 — 2 000 долл чистыми. Сумма определяется по результатам собеседования. Берем во внимание кейсы, примеры кода, знание документации Битрикс. Вилка такая, потому что рассматриваем как Middle Bitrix программистов, так и готовы взять в команду Senior разработчика.
  • У нас нету штрафов. У нас нужно работать и показывать результат. Сумма вознаграждения не зависит от вашей загрузки. Вам оплачивается bench. Т. е. если нет задач, нет часов, то оплату вы получите в полном объёме, как договорились.
  • Оформляем официальное сотрудничество.
  • Регулярный пересмотр вознаграждения согласно результатам.
  • Удаленная работа с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу. Суббота, воскресенье выходные. Полная занятость.
  • Оплачиваемый отпуск 22 календарных дня в году и больничные.

Наши преимущества:

  • Грамотный и адекватный менеджмент. Менеджеры сертифицированы по Битрикс.
  • Сильная команда программистов. Уровень Strong Middle и Senior.
  • В команде есть сильный верстальщик, тестировщик.
  • Интересные, сложные проекты, которые бросают вызов.
  • Мы не говорим клиенту, что задача невыполнима. Ищем и находим решение. Выжимаем максимум из Битрикс.
  • Даём возможность расти и развиваться как программист. У нас не скучно. При желании можно уйти в разработку на Laravel в нашей компании.
  • Комфортная атмосфера взаимоподдержки. Если у вас сложный вопрос, который не гуглится, ядро Битрикс отдебажили, но все равно вопрос не закрыт, то наши коллеги готовы подставить плечо и вместе найти решение. Если нужно отлучиться по личным причинам — не вопрос, главное предупредить и выполнить задачи в другое время.
  • Дружный, открытый для инициатив коллектив. Мы ценим инициативность и готовы внедрять лучшие практики.
  • Возможность развиваться и расти вместе с компанией.
  • Готовы оплачивать, в пределах разумного, курсы по web-разработке, современным технологиям.
AJAXAngularGitJavaScriptjQueryLaravelPHPSymfonyVue.jsYii
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