Правки на сайте WP

Сайт http://informatikaexpert.ru/

Нужно

1. На страницах вида http://informatikaexpert.ru/ege/ege-zadaniya/ege-zadanie-1/

в сортировку нужно добавить сортировку по дате создания "Сначала новые", "Сначала старые"

2. У самих вопросов http://informatikaexpert.ru/opredelite-dlinu-kratchajshego-puti-mezhdu-punktami-b-i-d/#more-12309

есть возхможность добавления вопроса и ответа с функцией проверки ответа.

Нужна возможность добавления нескольких ответов с вопросами, старые вопросы чтобы не удалились