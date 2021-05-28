Правки на сайте WP

$27
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка129 просмотров

Сайт http://informatikaexpert.ru/

Нужно

1. На страницах вида http://informatikaexpert.ru/ege/ege-zadaniya/ege-zadanie-1/

в сортировку нужно добавить сортировку по дате создания "Сначала новые", "Сначала старые"

2. У самих вопросов http://informatikaexpert.ru/opredelite-dlinu-kratchajshego-puti-mezhdu-punktami-b-i-d/#more-12309

есть возхможность добавления вопроса и ответа с функцией проверки ответа.

Нужна возможность добавления нескольких ответов с вопросами, старые вопросы чтобы не удалились

WordPress
4 года назад
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alex-tret
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
50 отзывов
4 года назад
$27
1 день
Escrow
Все сделано хорошо и быстро, рекомендую
Отличный заказчик. Рад сотрудничеству. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

alex-tret
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
50 отзывов
4 года назад