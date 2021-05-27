Flask + API - задача на ближйшие сутки!

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки665 просмотров

Flask + API - задача на ближайшие сутки!

ТЗ - в ЛС, оплата по мере готовности

Бюджет 100$ Срок 24 часа, оставляйте Ваш телеграмм

Flask
4 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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