Внести правки в шаблон на wordpress "Workreap"

Всем привет, нужно внести правки в шаблон.

Сейчас, в шаблоне стандартный вид назначения цен, т.е. заказчик выставляет диапазон, а исполнитель предлагает свою цену.

А нам требуется, чтобы цена исполнялась по аукционному типу.

Пример как это должно быть:

Заказчик создал задание и выставил максимальную цену, исполнители в свою очередь предлагают свою цену, как на аукционе, каждый новый отклик на определенный шаг ниже.

Информация о шаблоне: https://themeforest.net/item/workreap-freelance-marketplace-wordpress-theme/23712454

Жду ваших предложений, спасибо!