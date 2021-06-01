Внести правки в шаблон на wordpress "Workreap"

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка1759 просмотров

Всем привет, нужно внести правки в шаблон.

Сейчас, в шаблоне стандартный вид назначения цен, т.е. заказчик выставляет диапазон, а исполнитель предлагает свою цену.

А нам требуется, чтобы цена исполнялась по аукционному типу.

Пример как это должно быть:

Заказчик создал задание и выставил максимальную цену, исполнители в свою очередь предлагают свою цену, как на аукционе, каждый новый отклик на определенный шаг ниже.

Информация о шаблоне: https://themeforest.net/item/workreap-freelance-marketplace-wordpress-theme/23712454

Жду ваших предложений, спасибо!

WordPress
4 года назад
SergeySafitov
Сафитов 
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Был
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Влад
 
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