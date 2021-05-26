Нужен VueJS девелопер для работы с готовой версткой. API готово, нужно доработать запросы. https://docs.google.com/document/d/1S7-kFM4K1lxFFzwfkttg4guxDvftc7O9_ZcThKQKvD0/edit?usp=sharing
Программирование сайта на битриксе
Необходимо запрограммировать сайт с каталогом товаров на bitrix.
основной функционал:
1) каталог товаров с возможностью заказа через корзину (без оплаты)
2) выгрузка цен товаров из 1С
3) выгрузка и загрузка каталога товаров в excel-файл (отдельные категории каталога с параметрами товаров)
4) структурированные разделы контента (статьи, отзывы, клиенты, портфолио и т.п.)
5) загрузка заказов в 1С (опционально)
Верстка уже реализована отдельно.
Сроки не горят (можно реализовать задачи в спокойном рабочем режиме).
Все вопросы лучше обсудить в tg (в профиле).
Заявки фрилансеров
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