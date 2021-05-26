Программирование сайта на битриксе

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Закрыт3 заявки627 просмотров

Необходимо запрограммировать сайт с каталогом товаров на bitrix.

основной функционал:

1) каталог товаров с возможностью заказа через корзину (без оплаты)

2) выгрузка цен товаров из 1С

3) выгрузка и загрузка каталога товаров в excel-файл (отдельные категории каталога с параметрами товаров)

4) структурированные разделы контента (статьи, отзывы, клиенты, портфолио и т.п.)

5) загрузка заказов в 1С (опционально)

Верстка уже реализована отдельно.

Сроки не горят (можно реализовать задачи в спокойном рабочем режиме).

Все вопросы лучше обсудить в tg (в профиле).

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