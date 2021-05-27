Опытный Full Stack Laravel/Vue для создания сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки880 просмотров

Необходимо создать сайт проекта в сфере транспортных услуг.

Обязательно опыт реализации REST API от 3 лет в нескольких проектах.

Обязательно опыт работы от 3 лет с JavaScript и Vue в нескольких проектах.

Требуется наличие опыта:

• PHP 7

• Laravel 8

• Inertia + Vue

• Tailwind CSS

• REST API

• MySQL / MariaDB

• Git

• PHPUnit

• ООП

• PSR-12

• PHPDocumentor

Агентства и посредников просьба не беспокоить.

Команды и студии не интересны, только фрилансеры.

Достойная оплата по договоренности.

Выплаты 1 раз в месяц.

CSSGitJavaScriptLaravelMySQLPHPVue.js
4 года назад
bookharadev
Николаев 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Александр
 
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