Устранение бесконечной пагинации и дублей на Опенкарт 2.1

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1. Нужно устранить бесконечную пагинацию (см. файл)

2. Устранение дублей категорий и подкатегорий, а также дублей страниц пагинации

Opencart
4 года назад
Fancy-Aqua
Юлия 
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

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