Изменение отображаемых параметров компьютера в операционной системе и программах Aida64, CPUz и т.д. Требуется разработать приложение, или, если так можно выразиться "патч" на систему Windows 10, для того, чтобы в системе отображались нужные мне параметры оборудования (процессор, объем памяти, количество ядер, и так далее). Нужно чтобы эти данные менялись везде где отображаются данные параметры (свойства компьютера, Панель управления Система и безопасность Система, в приложении "О системе", в приложении Dxdiag, в диспетчере устройств, в диспетчере задач на вкладке "производительность"). Помимо этого, за отдельную плату нужно сделать что бы все те же самые данные менялись в запускаемом приложении "Aida64". Просьба откликаться только знающим исполнителям, тем кому данная задача по силам. К заказу прикрепляю подобие ТЗ, если нужна будет более полная информация, могу предоставить.