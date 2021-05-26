Нужно: - Создать скрипт (привести пример кода), который раcтягивает 2D hull на полтора метра в каждую сторону. Scale и multuplyVector растягивают неравномерно. - Создать скрипт, который позволяет создавать новые точки на ...
Перенести сайт с одного движка на другой
Необходимо перенести лендинг с Wordpress на Tilda
адрес лендинга http://wwcgroup.site/
просьба расчитать стоимость услуги под ключ.
Заявки фрилансеров
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