Перенести сайт с одного движка на другой

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Закрыт10 заявок623 просмотра

Необходимо перенести лендинг с Wordpress на Tilda

адрес лендинга http://wwcgroup.site/

просьба расчитать стоимость услуги под ключ.

TildaWordPress
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titovkirill
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