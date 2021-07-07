Подключение Google, Apple Pay и Visa

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка290 просмотров

Подключение виджетов оплаты Google, Apple Pay через Fondy и Visa, MasteCard через чекаут Fondy.

4 года назад
Wherer
26 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rastrell
32 года
13 лет в сервисе
Был
день назад
4 года назад
$650
45 дней
сотрудничаем не первый раз. Андрей отличный профессионал, несмотря на многочисленные сложности с этим проектом (за который никто не брался), реализовал все в лучшем виде. Был всегда на связи, отвечал оперативно, предлагал возможные варианты решения. В итоге все получилось как задумывалось и даже лучше. спасибо!
Спасибо большое за сотрудничество! Приятный в общении. Человек слова. Своевременная оплата. Грамотная постановка задачи. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

rastrell
32 года
13 лет в сервисе
Был
день назад
4 года назад