Подключение Google, Apple Pay и Visa

сотрудничаем не первый раз. Андрей отличный профессионал, несмотря на многочисленные сложности с этим проектом (за который никто не брался), реализовал все в лучшем виде. Был всегда на связи, отвечал оперативно, предлагал возможные варианты решения. В итоге все получилось как задумывалось и даже лучше. спасибо!