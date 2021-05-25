Есть такой большой портал с меню общепита в каждом городе США, пример общепита: _https://www.grubhub.com/restaurant/wendys-9001-ditmas-ave-brooklyn/1682552 Необходимо создать скрипт/код, который будет выкачивать такую менюшку и создавать ее в таком примерно виде: _https://www.menuwithprice.com/menu/wendys/new-york/brooklyn/176071/ ...
Нужен программист Symfony v3.4
Всем привет!
Нужен специалист на фреймворке Symfony v3.4
Нужен реально кто разбирается и нет проблем в разработке и допиливания нашего сайта.
У нас есть сайт который нужно до работать, может где-то исправить ошибки.
И в будущем дописания нужного функционала.
Все расскажем и предоставим.
Слушаю предложения.
P.s.: Предпочтения хорошему специалисту.
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