Нужен программист Symfony v3.4

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка696 просмотров

Всем привет!

Нужен специалист на фреймворке Symfony v3.4

Нужен реально кто разбирается и нет проблем в разработке и допиливания нашего сайта.

У нас есть сайт который нужно до работать, может где-то исправить ошибки.

И в будущем дописания нужного функционала.

Все расскажем и предоставим.

Слушаю предложения.

P.s.: Предпочтения хорошему специалисту.

Symfony
4 года назад
Eshor
Ешор 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Влад
 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад