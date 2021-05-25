1. Нужно сделать шаблон сайта, установить, настроить (в двух экземплярах - отличаются только лого и цветовая гамма) с уроками используя плагин TutorLMS. Плагин нужно будет подправить. 2. Создать плагин тестов ТЕСТЫ ...
Доработка сайта на Битрикс
Здравствуйте, есть проект на битриксе. Сайт спа салонов, нужно доработать кастомную корзину и функционал онлайн записи. Задачи в трелло их много маленьких и больших. Доступ выдам уже выбранному исполнителю. Задачи касаются как бэка, так и фронта.
Пример задач:
1. Сделать предвыбор салона в онлайн записи, если пользователь перешел в запись со страницы конкретного салона.
2. Сделать скрипт очистки логов по расписанию или по мере достижения логов определенного размера.
3. Добавить новый тип кабинета для определенного салона.
Примеры краткие, сами задачи конечно расписаны подробно.
По условиям:
1. Работаем через трекер hubstaff
2. Коммуникация в телеграме
В отклике укажите:
1. Часовой пояс
2. Ставку в час
3. Скиллист
Заявки фрилансеров
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